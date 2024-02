En solo 10 minutos: La rutina de Lucho Miranda en Teletón que lo convirtió en la revelación del humor

En diciembre de 2021 se marcaría un antes y un después en la vida de Lucho Miranda: El comediante se convirtió en la revelación del humor que se presentará en el Festival de Viña del Mar y que saltó a la fama después de mostrar su historia de vida en la Teletón de aquel año.

Si bien ya había iniciado un camino en el stand-up comedy, Luis Miranda, oriundo de Vicuña, ganó un mayor reconocimiento público cuando presentó una rutina de 12 minutos en el escenario del Teatro Teletón.

“No solamente Kramer trae videos en sus presentaciones, yo también. La única diferencia es que Kramer trae imitaciones y yo traigo limitaciones“, dijo al comenzar su presentación, dando cuenta de inmediato un humor en el también se ríe de él mismo.

El escenario que lo catapultó a la fama

La rutina de Miranda en la Teletón 2021 estuvo marcada por chistes sobre su situación de discapacidad y anécdotas familiares, siendo su madre la principal protagonista.

“Mi mamá me decía que si no hacía todas las terapias, Don Francisco nunca me iba a llamar a la Teletón. Por mucho tiempo, Don Francisco tuvo la misma importancia que el Viejo Pascuero en mi casa“, señaló en el show.

“Toda la gente con discapacidad quiere conocer a Don Francisco y el que diga que no, no tiene discapacidad, así de simple”, agregó después.

Este breve espectáculo lo catapultó como figura revelación del humor. Tanto así que comenzó a agotar todos sus eventos en Santiago, lo cual hizo necesario que se radicara en la capital. Además, hasta el día de hoy, sigue haciendo reír al público en distintos escenarios a lo largo del país.

Además, por esta presentación, el humorista estuvo nominado a la categoría Mejor Comediante en Premios Caleuche 2022.

No es primera vez que un humorista marca un precedente dentro de su carrera al presentarse en Teletón. Un caso similar ocurrió con Felipe Avello, quien luego brillar en el Festival del Huaso de Olmué, hizo reír al Teatro Teletón y fue el trampolín para llegar a la Quinta Vergara en 2019.

Algo parecido pasó con Pamela Leiva, quien se presentó en el bloque nocturno de Teletón 2018. Dos años después la llamaron para actuar en Olmué y, posteriormente, se ganó los aplausos en la noche inaugural de Viña 2023.

La historia de Lucho Miranda en Teletón

“Para quienes no me conocen, me llamo Luis Miranda (…) Soy comediante y sufrí de asfixia al nacer, lo que generó una parálisis cerebral. Por eso soy así… tiktoker y una persona en situación de discapacidad”, dijo en aquel entonces.

Luis nació con parálisis cerebral, asfixia al nacer y ocho segundos sin oxígeno, llegando a los tres años de vida a Teletón para iniciar su tratamiento en los centros de rehabilitación de Valparaíso y Coquimbo.

Previo a su actuación, el humorista contó en un video sobre su difícil infancia producto del bullying. Una vez terminado el colegio, estudió la carrera de Auditoría y se ejerció durante cuatro años su profesión en la Municipalidad de Vicuña. Sin embargo, decidió dejar su trabajo para iniciar un camino en el mundo del humor: “Era chistoso cuando chico, me gustaba hacer payas, imitar comediantes. Y aparte, me gusta la comedia”. Recuerda la rutina acá:

