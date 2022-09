Ryan Reynolds confirma el regreso de Hugh Jackman como Wolverine en Deadpool 3

Durante este martes, los fanáticos de las películas de superhéroes fueron sorprendidos al enterarse, por el mismo actor Ryan Reynolds, de que Wolverine volverá a la pantalla de la mano de Hugh Jackman.

La noticia la confirmó Reynolds con un video que publicó en sus redes sociales en el que indicó estar trabajando “muy duro en la próxima película de Deadpool durante mucho tiempo”.

“Necesitamos permanecer fieles al personaje, encontrar una nueva profundidad, motivación, significado. Cada ‘Deadpool’ necesita sobresalir y destacarse”, señaló.

Tras eso, agregó que “ha sido un reto increíble que me ha obligado a llegar muy adentro. Y yo no tengo nada. Sí, solo vacío completamente aquí. Y aterrador. Pero teníamos una idea“, mientras que detrás de él aparece Jackman.

“Oye, Hugh, ¿quieres interpretar a ‘Wolverine’ una vez más?”, le dice el también esposo de Blake Lively. “Sí, claro, Ryan”, contestó él, afirmando su participación en la película.

Deadpool 3 se estrenará el próximo 6 de septiembre de 2024.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu

— Ryan Reynolds (@VancityReynolds) September 27, 2022