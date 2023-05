Sabrina Sosa desclasifica conversación con Daniela Aránguiz tras revelar deuda de pensión de Claudio Valdivia

Sabrina Sosa reveló recientemente que su ex pareja y padre de su hijo, Claudio Valdivia, hermano de Jorge, le debe varios meses de pensión alimenticia.

Durante su participación en el programa Sígueme y Te Sigo de TV+, la modelo argentina empatizó con la situación denunciada hace unos días por Savka Pollak y reflexionó sobre la responsabilidad de los padres, la que muchas veces no es asumida. “Es súper injusto, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchas mujeres y hombres también”, aseveró.

“Ella (Savka Pollak) tiene 10 años (en tribunales), yo tengo un año y tanto. Partí hace dos años, pero son años y años que se acumulan, y es muy injusto para quienes están a cargo de los menores, porque no pasada nada. Uno deja constancias y constancias y constancias, y no pasa nada”, confesó.

Finalmente afirmó que, a pesar de que le deben harto dinero, se siente afortunada por tener un trabajo estable que alivia su situación.

“A mí me deben bastante. Yo siempre digo que soy una bendecida en mi caso, porque me va bien, porque tengo trabajo, lo cual no deja de ser injusto igualmente, pero hay mujeres que no pueden salir a trabajar”, concluyó.

Contacto con Daniela Aránguiz

Luego de destapar esta información, Sabrina Sosa comentó este lunes que su ex cuñada Daniela Aránguiz se comunicó con ella para saber más sobre la deuda de pensión de Claudio Valdivia.

“Hablé el día viernes (12 de mayo) con Daniela como excuñadas, por WhatsApp. De hecho, aclaramos el tema de nuestro Instagram, ya no estamos bloqueadas”, señaló, asegurando que fue la ex Mekano quien le escribió primero.

“Me quería preguntar por lo que habíamos comentado acá, y quería saber si necesitaba de su ayuda… porque en el programa que ella trabaja (Zona de Estrellas), iban a hablar del tema y quería tener la versión”, señaló.

Asimismo, aprovechó de decir que no cree que Aránguiz vuelva con el ex seleccionado de La Roja. “En ningún momento me dio un indicio de que está con él o de qué piensa volver con él. Te das cuenta por la forma en la que se expresa”, concluyó sobre el tema.