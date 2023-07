Sabrina Sosa rompió el silencio por acusación de Daniela Aránguiz sobre Claudio Valdivia: “No pongo las manos al fuego”

Sabrina Sosa rompió el silencio y se refirió a la polémica declaración que hizo Daniela Aránguiz sobre su ex pareja y padre de su hijo, Claudio Valdivia. “Supiera que toda la vida se me tiró Claudio, eso digo para despedirme”, dijo la ex esposa del “Mago Valdivia” al cierre de un programa de televisión, sin entregar mayores detalles.

En respuesta y, aunque el mensaje anterior fue dirigido al ex futbolista, la modelo argentina fue consultada por los panelistas de Sígueme y Te Sigo por el tema y aseguró nunca haber tenido un vínculo con Aránguiz, entre otras cosas.

¿Qué dijo Sabrina Sosa sobre Claudio Valdivia?

“Yo la habré visto 3 o 4 veces y a mi casa fue solo una vez. Ellos salían entre hermanos”, comenzó explicando en el espacio. Luego, continuó diciendo que perteneció a la familia Valdivia solo 8 años, que fue el tiempo que duró con Claudio. Mientras que Daniela estuvo por más de 20 años junto a Jorge.

“Qué pasó esos otros 12 años, no tengo idea, y a estas alturas no pongo las manos al fuego por nadie, nada me sorprendería. En el tiempo que yo estuve con él me parecería raro, porque se llevaban muy mal“, afirmó.

“Pudo haber sido o no mientras él estaba conmigo, pero creo que a ella le complica un poco la junta de los hermanos, son bravos. Le debe complicar un poco todavía”. Así, Sosa continuó su intervención y aseguró que las frases de la ex Mekano “no me afecta en lo absoluto porque he visto cosas peores en esta relación. Si les contara…”.

Finalmente, Sabrina aseguró que siempre se mantuvo “al margen” comprendiendo lo delicado que era el matrimonio de Daniela y Jorge, pues señaló que no tenía el número del ex futbolista y tampoco lo seguía en redes sociales, para evitar malentendidos.

