“No se podía el cuerpo”: Sabrina Sosa vivió angustiante tarde por enfermedad de su hijo y clínica colapsada

La modelo Sabrina Sosa vivió un lunes lleno de preocupaciones luego que su pequeño hijo Gaspar se enfermara. Así lo dio a conocer en diversas publicaciones de Instagram, donde informó que el niño estaba “muy, muy enfermo”.

Por lo mismo, contó, decidió realizarle una receta de bizcochos con harina para que su estómago pudiese aguantarlos sin problemas.

“Hay muchos virus dando vueltas”, adelantó la trasandina, sin imaginar que luego tendría que acudir a una clínica debido a la intensificación en los dolores de su hijo.

“Al final me tuve que venir a la clínica, porque no soportaba los dolores de panza“, relató la comunicadora en un segundo registro, asegurando que Gaspar no dejaba de llorar debido a esta situación.

“Lloraba, lloraba y lloraba, así que me pidió venir al médico. Y para que un niño te pida ir al médico, es porque en verdad se siente muy mal“, añadió.

Posteriormente, compartió una foto de su hijo recostado en la sala de espera del recinto médico, evidenciando su mal estado de salud.

El problema, según dijo, es que el servicio “está colapsado, hay muchos chicos enfermos”.

“Mis amigas me habían escrito que estaban con los chicos enfermos, pero llego acá y la parte de pediatría está colapsada“, continuó.

De esa forma, la animadora de Estilo Chic también dejó en evidencia las implicancias que estas emergencias tienen en su rutina, “porque igual hay que hacerlas todas”.

“Así que reorganizándome y reordenándome para poder cumplir con todas mis labores. No solamente el trabajo, sino que el trabajo como mamá también”, cerró.