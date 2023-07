“Un mes sí y seis no”: Sabrina Sosa llegó a las lágrimas al hablar de pensión alimenticia de Claudio Valdivia

En mayo de este año, la modelo argentina Sabrina Sosa reveló que tras meses de haberse separado de futbolista Claudio Valdivia, el también padre de su hijo Gaspar, no le pagaba pensión alimenticia por el pequeño de siete años.

Desde entonces, la panelista ha batallado legalmente para recibir la manutención de Gaspar. En esta línea, la noche del jueves la argentina decidió dejar de guardar silencio ante lo que ha sufrido por el hermano del Mago Valdivia.

¿Qué dijo Sabrina?

En una nueva edición del programa de TV+ Sígueme y Te Sigo, a la panelista le saltaron las lágrimas cuando comenzaron a hablar del “papito corazón” de su ex pareja.

“Uno puede tener una lucha, de cierta manera, por lograr que las cosas sean más justas, pero emocionalmente igual es pesado y desgastante“, comentó la modelo.

Sobre su batalla legal, la argentina dijo que “desde que salió el tema a la luz no, un mes sí (paga) y 6 no, es muy intermitente (…) lo que a mí más me da rabia es que uno puede contar y exponer el tema, pero no pasa nada, porque el tribunal lleva mucho tiempo teniéndome en espera para una respuesta”.

Ante esto, la mujer agregó que se siente “una estúpida dejando la constancia mes a mes porque no pasa nada“.

“La pensión que tengo hoy, no voy a decir el monto, pero no es ni el 50% de la mensualidad del colegio (…) los gastos son altos, y más aún trabajar y ver de qué manera soy una mamá presente, porque eso también me interesa”, enfatizó Sabrina visiblemente afectada con la situación.

“No es fácil, yo siempre agradezco que no me falta para comer y vivo bien, trabajo muchísimo, pero me las ingenio para ser mamá presente. Emocionalmente, es cansador”, cerró Sosa.

