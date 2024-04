Sabrina Sosa y su ardua búsqueda para ser mamá soltera con inseminación: “Me frustré”

Sabrina Sosa se sinceró sobre el proceso íntimo que está atravesando a sus 35 años en la búsqueda de ser madre por segunda vez.

Una aspiración que comparte junto a su pequeño hijo de 7 años, quien tiene ganas de ser hermano mayor, y que no ha sido del todo fácil.

Ante su estado actual de soltería, la modelo explicó que espera recurrir a la donación de espermatozoides y someterse a una inseminación artificial.

“Es un método bastante seguro, pero mi problema fue que no era tan fértil como esperaba”, indicó la transandina a LUN, afirmando que este descubrimiento lo realizó tras someterse a un examen de recuento folicular en mayo de 2023.

Este procedimiento da a conocer la reserva ovárica con la que cuenta y que le permite saber cuán fértil es su cuerpo en ese momento.

“Lo importante es no desanimarse”

“Me frustré porque no me lo esperaba. Esperé unos meses y repetí el examen terminando 2023. Salió un poco mejor: Tenía 3 folículos antrales en cada ovario“, a diferencia del resultado anterior, donde fueron 0 y 3.

Sin embargo, esta cifra está “lejos de los 10 que se considera una muy buena cantidad. Además, había que saber si estaban activos, pese a ello mejoró el panorama“, detalló Sosa.

Pero su lucha no ha quedado allí, ya que luego acudió a otro doctor donde tuvo un poco más de esperanzas gracias a un examen de sangre. “Por ahora tengo que ver si mis óvulos se podrán fecundar. Podría intentar con fertilización in vitro, pero a veces son embarazos múltiples y no estoy dispuesta a eso siendo mamá soltera“, indicó.

“Lo importante es no desanimarse en una primera instancia. Estoy dándole una vuelta para ver de qué manera voy a ser madre. Si espero un poco y decido hacerlo con una pareja o si tomo esta opción para ver si tengo la chance de hacerlo a través de inseminación artificial y no in vitro”, cerró.

Cabe mencionar que en este importante camino, la presentadora también había postulado anteriormente a ser familia de acogida de menores de edad. Pero contra todo pronóstico, no consiguió pasar todas las etapas al no contar con una red de apoyo, dado que su familia está en Argentina.

Síguenos en