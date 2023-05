“Me deben bastante”: Sabrina Sosa empatizó con Pollak y acusó millonaria deuda en pensión de Claudio Valdivia

A propósito del video que publicó Savka Pollak este jueves, donde reveló el difícil momento económico que atraviesa, Sabrina Sosa aprovechó el debate generado y habló sobre su vivencia en torno a la pensión de alimentos.

De invitada en el programa Sígueme y Te Sigo, la conductora de televisión empatizó con la situación de la periodista y acusó que su ex pareja y padre de su hijo, Claudio Valdivia, hermano de Jorge, le debe varios meses de pensión alimenticia.

“Una de las peores cosas que funcionan en el país, creo que son los tribunales de familia“, comenzó diciendo, pues advirtió que “uno hace un par de movimientos en las cuentas bancarias y es suficiente para acreditar que no tienes dinero para solventar las necesidades básicas de un hijo”.

Sobre ese mismo punto, Sabrina lamentó su situación y reflexionó en torno a la responsabilidad de los padres, la que muchas veces no es asumida. “Es súper injusto, me ha pasado a mí y le ha pasado a muchas mujeres y hombres también”, aseveró.

“Ella (Savka Pollak) tiene 10 años (en tribunales), yo tengo un año y tanto. Partí hace dos años, pero son años y años que se acumulan, y es muy injusto para quienes están a cargo de los menores, porque no pasada nada. Uno deja constancias y constancias y constancias, y no pasa nada”, sentenció.

Finalmente afirmó que, a pesar de que le deben harto dinero, se siente afortunada por tener un trabajo estable que alivia su situación.

“A mí me deben bastante. Yo siempre digo que soy una bendecida en mi caso, porque me va bien, porque tengo trabajo, lo cual no deja de ser injusto igualmente, pero hay mujeres que no pueden salir a trabajar”, concluyó.