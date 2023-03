“¡El papucho!”: Salma Hayek y Pedro Pascal la rompen con desconocida selfie tomada en los premios Oscar

El chileno Pedro Pascal es la celebridad del momento. De eso no hay duda. Es por ello que durante la última entrega de los premios Oscar se transformó en uno de los actores más esperados.

Y es que tanto es el fanatismo que ha surgido ante su persona que durante la alfombra roja de los premios de la Academia ni la reconocida actriz Salma Hayek pudo resistirse y corrió a su lado para posar junto al protagonista de The Last Of Us, un momento que no tardó en viralizarse en las redes sociales.

Pese a que la ceremonia fue el pasado domingo 12 de marzo, la intérprete mexicana publicó una desconocida selfie que se tomó dentro del teatro Dolby en Los Ángeles junto al también protagonista de The Mandalorian, una publicación que la rompió y desató una ola de comentarios en su cuenta de Instagram.

“Aquí hay algunos recuerdos de la noche de los Oscars que no han visto”, describió la actriz de 56 en la publicación en la que compartió diferentes fotos, siendo la primera la selfie con el chileno, quien aparece con una gran sonrisa.

“Pedrito y tú: perfección”, “son los dos maravillosos”, “Salma y Pedro… por favor tengan una película juntos”, “¡el papucho!”, fueron algunos de los comentarios.

Mira la comentada foto aquí: