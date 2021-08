Las transmisiones de Cecilia Bolocco a través de su cuenta de Instagram se han transformado en todo en fenómeno. Entrega tips de moda, muestra sus prendas y contar historias, pero también se ha convertido en víctima de bromas clásicas por parte de usuarios.

Mientras se encontraba mostrando diversos productos de una multitienda, la ex Miss Universo recibió un inesperado mensaje de un usuario que leyó en vivo.

“¿De dónde me mandan saludos? Ah no, saludos de Elsa Popeludo… Ay, qué ternura, Elsa Popeludo, qué nombre más particular”, señaló Bolocco.

No es la primera vez que la ex animadora de televisión cae en este tipo de bromas, ya que en junio pasado leyó un saludo que venía desde “Lomas Turbas”.

“Yo no sé donde queda Lomas Turbas”, agregó la comunicadora, mientras de fondo se escuchaba la risa de su hijo Máximo, quien le tuvo que explicar lo que significaba.