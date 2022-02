Durante la tarde de este miércoles, la modelo y empresaria argentina conocida como Sandy Boquita comunicó a través de su cuenta de Instagram el nacimiento de su hija Mía Antonella, junto a la primeras postales de la pequeña.

En el post, la modelo escribió desde la perspectiva de la recién llegada al mundo. “Querida familia, amigos y seguidores. Me llamo Mía Antonella y nací hoy. Pese 3.490 kgs y medí 49 cms. Mis papis no pueden creer como entraba dentro de mi mamá que es chiquita”, comenzó diciendo.

Posteriormente, la mujer dio a conocer que su pareja, José Barahona, le pidió matrimonio. “También les cuento que mi mami está doblemente feliz porque mi papi conmigo le pidió matrimonio y le dio un anillo soñado a mi mami. Así que es el día más feliz en la vida de ella como le prometió mi papi que sería”, fue lo que escribió.

Lee también: Mayte Rodríguez enterneció a sus seguidores al compartir los primeros videos de su hijo Galo

En conversación con LUN, la trasandina relató que “me llevaron a recuperación y ahí apareció mi pololo. Él ya me había dicho que este iba a ser el día más feliz de mi vida, que siempre lo iba a recordar”, agregando que luego “me pasa una cajita con el anillo“.

“Yo me puse a llorar de emoción, no daba más de alegría”, reconoció Sandy tras este doble hito. Asimismo, al ser consultada por su reacción ante la petición de Barahona, la mujer compartió que “viste que una está conectada a maquinitas que registran los latidos, entonces cuando él me dijo eso se me aceleró el corazón, pero harto“.

Finalmente, la trasandina expresó que “afortunadamente todo ha salido bien… cuando me entregaron a mi guagua, ella me recibió la pechuga de inmediato, que e un anhelo que tienen todas las mamás”, añadiendo que “convertirse en mamá es maravilloso, una cosa inexplicable”.

Lee también: Don Poncho: El hito que logró el hijo de Belenaza y Toto Acuña a solo horas de nacer

Mira acá la publicación de Sandy