“Sangre por sangre”: Fran explica su postura ante discusiones al interior de Gran Hermano

En la piscina de Gran Hermano, Fran y Rai abordaron la manera en cómo algunos de los participantes han afrontado las diversas discusiones que se han generado en la casa de GH. “Las peleas son de a dos, no tiene por qué haber terceros”, expresó Francisca, quien también agregó que “las dos veces que tuve pelea, nadie se me acercó, sólo la Alessia”. Maira además mencionó que no se pronuncia cuando otras personas de la casa pelean, argumentando que no le corresponde: “Así tiene que ser y eso no te hace desleal”. “Simplemente sangre por sangre, cada uno por su cuenta”, concluyó.