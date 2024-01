“Nos tiran migajas por ser chilenos”: Santaferia ahondó en controversial negociación con el Festival de Viña

A solo semanas del inicio del Festival de Viña 2024, el consolidado grupo de cumbia Santaferia reveló haber sido invitado al certamen, pero no habrían logrado acuerdo.

Los detalles fueron revelados a HoyxHoy por el saxofonista de la agrupación, Diego Muñoz, quien reveló que fue por aquel motivo por el que realizaron su propio concierto el pasado diciembre en la Quinta Vergara junto a Chico Trujillo.

“Todavía no podemos llegar a un arreglo con el Festival de Viña, así que hacemos nuestra propia Quinta Vergara de forma autogestionada, haciendo nuestros propios eventos”, aseguró Muñoz.

En esa línea, el artista afirmó que no habría interés por parte de la organización del festival para alcanzar un consenso en cuanto a la remuneración.

Santaferia: “No quieren soltar plata”

“No quieren pagar. Esa es la cosa. No quieren soltar plata. Con nosotros nunca han tenido ánimo de poder llegar a algún acuerdo”, acusó.

Además, Muñoz detalló que a la agrupación le habría molestado la forma en la que fueron invitados al Festival.

“Al final es como que tendríamos que estar agradecidos del espacio, y la verdad es que de un lado sí, estamos agradecidos de que nos hayan invitado, pero no de la forma en la que nos invitan“, señaló.

“Nos tiran migajas por ser chilenos”

Según Diego, Santaferia no se presentará en el certamen hasta que no se logre lo exigido por el grupo, recalcando que lo ofrecido por la organización serían “migajas2” solo por ser cantantes nacionales.

“Por eso hasta que no se llegue a un buen arreglo, no vamos a ir. El Festival de Viña es algo grande y que nos tiren migajas por ser chileno lo encuentro nada que ver, encuentro que se contrapone con este ostentoso que hay. Igual no es la plata, es la forma“, cerró.

