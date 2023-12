Santiago Ford reveló los peligros que pasó cuando fue guardia de discoteque: “Tuve en mis manos todo tipo de drogas”

Santiago Ford fue uno de los invitados que estuvo en Podemos Hablar junto a Jean Philippe Cretton y reveló los complejos primeros días que vivió en Chile, donde tuvo que desempeñarse como guardia de discoteque y fue tentado a vender drogas.

El atleta chileno, que tuvo un destacado desempeño en Santiago 2023 que le valió adjudicarse una medalla de oro, abrió su corazón y contó los difíciles momentos que tuvo que atravesar para salir adelante en su carrera deportiva.

Santiago Ford se negó a vender drogas en una discoteque

Fue precisamente cuando recordó sus primeros pasos en el país cuando el atleta olímpico habló de las experiencias que tuvo que atravesar para poder lograr sus objetivos.

“Yo venía con la idea del deporte, pero a veces la vida te aleja de tu zona de confort para enseñarte otras cosas y para prepararte. Yo no sabía lo que era la calle. Llegar acá (Chile) y tener que salir a la calle, tener que esforzarme, tener que salir a trabajar para pagar mis cuentas, para pagar mi comida, apenas con 20 años, eso me marcó. Yo vivía en una burbuja”, contextualizó Santiago Ford.

Enseguida, recordó su paso por uno de sus trabajos que más complicado que tuvo como guardia de discoteque, declarando que vio cosas ilegales y le ofrecieron hacer dinero con la venta de estupefacientes.

“Yo he visto y tuve todo tipo de drogas en mis manos. Con 21 añitos a mí me tocó vivir esas experiencias en donde yo le metía las manos a las personas en los bolsillos y les sacaba de todo“, indicó Ford.

“Como guardia de seguridad, el objetivo de nosotros era que no entrara nada ilícito a la discoteque. Nosotros teníamos la potestad de revisar a las personas, cuando te digo que yo tuve acá en mis manos todo tipo de sustancia, estoy hablando de todo, cocaína, tusi, marihuana, éxtasis, todo tipo de drogas”, recordó el atleta chileno.

Luego, al ser consultado sobre si le ofrecieron hacer cosas fuera de la ley, Ford aseguró que fue tentado pero que siempre estuvo firme con sus convicciones de ser deportista de elite.

“(A mí) me decían: ‘cubano, mira, esto es plata fácil. Estai’ buscando trabajo, no tení’ pega. Esto es plata fácil, aquí vas a ayudar a tu familia rápido, vas a sacar dinero de esto“, recordó Ford.

Sobre el ofrecimiento, el deportista aseguró le pidieron”producir, verdela dentro de la discoteca” la droga, pero que nunca cayó en esas solicitudes.

“Nunca me nació, nunca me quedé con nada, siempre lo soltaba, todo lo devolvía, se lo daba al jefe, porque yo sabía que tenía un objetivo claro. Yo tenía mi objetivo, estaba lejos, estaba muy lejos, pero sabía que ese momento iba a llegar. Vi pistolas en frente mío, cuchillas, navajas, de todo me tocó ver en el transcurso de ese tiempo. También nos tocó pelear“, cerró el ganador de medalla de oro en Santiago 2023.

Mira la confesión de Santiago Ford en Podemos Hablar

Síguenos en