Desde hace varios años que el actor chileno Santiago Tupper dejó la actuación en segundo plano. Es más, hoy vive de la acupuntura y contó más detalles de su vida en la playa.

En conversación con Las Últimas Noticias, Tupper contó que actualmente vive “casi en un 100%” de la acupuntura y que “no sé si vuelva a actuar”.

Su interés por la salud en general vive desde que, en cuarto medio, se le pasó por la mente estudiar medicina, pero finalmente se inscribió en teatro.

No fue sino hasta 2014, después de participar en varias teleseries, que el tema de estudiar algo relacionado a la salud volvió a resurgir.

Pensó en kinesiología hasta que su padre le comentó sobre la medicina china y la acupuntura. “Ahí el click fue inmediato y la decisión igual”, comentó.

Así, entre 2015 y 2019 comenzó sus estudios de medicina china y, según contó, le gusta porque le da independencia. Además, actualmente vive en Maitencillo.

Se dedica a la acupuntura en Coyhaique y Maitencillo

En 2019 dejó Santiago por la quinta región y empezó a trabajar como acupunturista, y, según contó, su mamá iba siempre a Coyhaique y le dijo que viajara “pensando en el área cultural”. Allá, “me contactó con una conocida, yo a ella le conté que hacía medicina china y me dijo ‘vente a hacer acupuntura, acá te podría ir muy bien con eso’. Partí y en muy pocos días había encontrado un centro médico donde me ofrecían un box para atender y me armé”, agregó a Lun.

En total, en Coyhaique atiende a 45 personas y en la playa a un promedio de 10 por semana. Sin embargo, son los viajes a la zona austral del país los que representan su mayor fuente de ingreso, es decir, cerca de un 80%.

Tupper hoy vive “en casi un 100%” de la acupuntura”, pero también de otros proyectos. En Coyhaique, la consulta cuesta 35 mil la hora y en Maitencillo 30 mil.

Por ahora, el actor ve a la acupuntura como su futuro laboral, mientras piensa en dedicarse a la asesoría de salud.

Sobre la actuación, en tanto, confesó que “no es que la haya desechado es mi vida, es que dejé de buscar trabajo” y que “no sé si vuelva a actuar” porque “mi concentración está en las terapias“.

También se refirió a su nueva relación con la paisajista Camila Illanes, a quien conoció en un asado. En agosto cumplen un años y se irán a vivir juntos.

Finalmente, expuso que volver a Santiago no está en sus planes. “Ninguna posibilidad“, cerró.