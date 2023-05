Savka Pollak arremete contra ex pareja por pensión: “¿Cómo no me va a faltar la plata, si hay un padre que no paga?”

Savka Pollak preocupó este jueves al revelar el duro momento económico que atraviesa, pues contó que la pensión alimenticia de sus hijos fue reducida por el tribunal y que el dueño de la propiedad que arrienda le dio 30 días para desalojarla.

En ese sentido, en conversación con Las Últimas Noticias, la periodista entregó detalles de la compleja situación que enfrenta y aseguró que su objetivo es visibilizar una realidad que afecta a miles de mujeres en el país.

“El dueño del departamento, que es abogado, me envió esta carta notariada dando cuenta del fin al contrato de arriendo por la irregularidad de los pagos. Según él, tengo que dejarlo en 30 días. Me demoraba en pagar. Si era el 5 del mes, yo llegaba el 10, pero nunca dejé de pagar la mensualidad. No es que no pagaba el arriendo, solo me demoraba”, comenzó explicando.

Asimismo, la actual funcionaria de la Municipalidad de Vitacura señaló que se juntó con el propietario y le explicó lo que estaba ocurriendo, pero no quiso cambiar de opinión. “Está en su derecho. Me pasa eso sí que ahora a la gente le da alergia ser buena persona“, expresó.

“No tengo nada ni nadie”

“No tengo nada ni nadie que me apoye mucho. Yo soy la punta de flecha de toda mi familia. Acá en Santiago no tengo dónde llegar, pero lo voy a resolver. Iré a vivir a otro lado nomás. He resuelto mil veces situaciones como estas y sé que lo voy a hacer“, dijo también sobre lo que le tocó vivir esta semana.

En esa línea, la ex conductora de televisión culpó al padre de sus hijos de su malestar y lamentó no poder estar preocupada de otros temas que no sean los económicos. “Yo ya estoy aburrida. Lo único que quiero es tener tranquilidad para poder generar los recursos que necesitan mis hijos porque estamos todos los meses con la incertidumbre sobre si pueden seguir estudiando, porque dos de mis hijos mayores están en la universidad”, sostuvo.

Finalmente, consultada sobre si se encuentra en una crisis, respondió que “¿cómo no me va a faltar la plata, si hay un padre que no paga”. “Vivo en una crisis económica. Siempre, sobre todo cuando uno de los padres no cumple. Pero me ha faltado durante los últimos diez años una pata de la mesa y he tenido que enfrentarlo como he podido nomás”, agregó.

“Te digo de verdad, se me ha ido todo por el tema de las pensiones de alimentos, el pago de abogados para que estén en tribunales, la falta de apoyo, las horas de revinculaciones, de terapia… una burla. Y lo peor es que esto le pasa a miles, por eso es importante levantar la voz“, concluyó en la conversación.

Mira el video a continuación: