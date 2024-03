Savka Pollak ganó batalla legal por pensión alimenticia: Compensación no alcanzó el 100% de la deuda

Después de una dura denuncia que realizó a mediados de mayo de 2023 en redes sociales, acompañado de una batalla legal correspondiente, Savka Pollak compartió una noticia que la mantiene feliz: Recibió una esperada compensación por los 10 años de deuda de pensión alimenticia que acumulaba su ex pareja.

Mediante un post en Instagram, la ex figura de televisión contó que “por supuesto que no me pagaron lo correspondiente a los 10 años que me deben (…) pero estoy muy agradecida“.

“Me siento más tranquila porque, si hay alguna emergencia con los niños, hoy día sí tengo capacidad de endeudamiento, algo que no tenía hace unos meses y que me generaba una angustia enorme”, complementó.

Este pago, según contó, le ha permitido reordenar sus cuentas y enfrentar de mejor manera cualquier eventualidad familiar.

Sumado a lo anterior, en conversación con Página 7, Pollak expresó que lo más difícil de este proceso es enfrentar la incertidumbre.

“Las mamás queremos lo mejor para nuestros niños, por lo que terminamos trabajando más, esforzándonos más y, por su puesto, deteriorando nuestras calidades de vida“, explicó.

“Lo más importante que pude hacer con esto, fue salir de las deudas. No quiero meterme en deudas de nuevo, por supuesto, pero si tengo que endeudarme de nuevo, tendré que hacerlo”, añadió.

La denuncia de Savka Pollak en 2023

Cabe recordar que fue a mitad de 2023 cuando Savka Pollak preocupó a sus seguidores con el duro momento económico que atravesaba, pues en esa ocasión contó que la pensión alimenticia de sus hijos fue reducida por el tribunal y que el dueño de la propiedad que arrendaba le había dado 30 días para desalojarla por retrasos en el pago.

En esa línea, la ex conductora de televisión había culpado al padre de sus hijos de su malestar y lamentó no poder estar preocupada de otros temas que no sean los económicos.

“Yo ya estoy aburrida. Lo único que quiero es tener tranquilidad para poder generar los recursos que necesitan mis hijos porque estamos todos los meses con la incertidumbre sobre si pueden seguir estudiando, porque dos de mis hijos mayores están en la universidad”, sostuvo en ese entonces a LUN.

“Vivo en una crisis económica. Siempre, sobre todo cuando uno de los padres no cumple. Pero me ha faltado durante los últimos diez años una pata de la mesa y he tenido que enfrentarlo como he podido nomás“, declaró.

