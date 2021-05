La ex animadora de televisión, Savka Pollak, anunció el lanzamiento de su libro Encuarentenadas, una novela erótica sobre sexualidad en tiempos de pandemia.

La ex rostro televisivo publicará su primera obra literaria tras perder en las elecciones del pasado 15 y 16 de mayo, donde se postuló como alcaldesa por la comuna de Macul, obteniendo el cuarto lugar de las preferencias.

“Es erótico, absolutamente. Tiene su lado profundo, porque yo soy así, pero también soy una persona a la que le encanta reírse”, detalló Pollak en entrevista con LUN.

La publicación tendrá 280 páginas, donde aseguró que no incluirá ninguna anécdota personal. “Me llegaron un montón de historia a mi Instagram y me gustó la temática. Son de ficción, algunas están basadas en experiencias reales, otras son sólo inventos. Pero claro, durante el proceso, si me acordaba de algo de mi vida, lo ponía ahí”, contó.

“Tiene picardía, describe escena sexuales importantes, describe orgasmos, describe qué cosas piensan las personas en el proceso y todo, en este contexto de encierro”, detalló.