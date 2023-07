“¿Y tiene plata para la peluquería?”: Savka Pollak se defendió de ataques tras exponer deuda alimenticia

Un duro descargo fue el que realizó Savka Pollak en su Instagram, cansada por las críticas que ha recibido a raíz de sus acusaciones contra el padre de su hijo debido a una deuda de pensión alimenticia.

La periodista compartió un video en el que se le ve en la peluquería y, sobre la imagen, adjuntó una serie de capturas de pantalla de comentarios adversos que le dejaron en dicho registro.

“¿Y tiene plata para la peluquería? ¡Trabaja!” y “para eso está pidiendo la pensión de los niños, cara dura esta mujer“, fueron algunos mensajes que se pudieron leer en el post.

Respondiendo a dichas palabras, Pollak escribió una reflexión en la que reveló su evidente molestia.

“¿Cómo se me puede ocurrir ir a la peluquería? ¿Cómo se me puede ocurrir tomarme tiempo para mí? ¿Ustedes creen que el padre deudor no se corta el pelo? Pero claro, como vivo sola, se asume que uno no puede hacer nada“, comenzó diciendo.

“Este tipo de comentarios me molestan muchísimo. Todos y todas merecemos tiempo para nosotros mismos, para poder regalonearnos. El autocuidado es imprescindible para poder tener una sociedad mejor“, continuó.

Frente a esta situación, la comunicadora increpó a quienes la han cuestionado por dar a conocer su caso por pensión alimenticia: “Para los que dicen que deje de llorar en la tele, voy a seguir llorando, voy a chillar y lo diré fuerte y claro, con mucho amor, hasta que esta práctica de abandono deje de ser normal“.

De esa forma, expuso, busca “generar un cambio” en estos hechos que son lamentablemente muy comunes en la sociedad.

Revisa acá su publicación: