“Garantías para poder criar en paz”: Savka Pollak no ha recibido pago de pensión alimenticia

Savka Pollak comentó en un nuevo capítulo de Pero con Respeto de Chilevisión que no recibe la ayuda que le corresponde por parte del padre de sus hijos.

En conversación con Julio César Rodríguez, la comunicadora sostuvo que “los retiros fueron un gran alivio para las mas que no tenemos la pensión pagada”.

“Hay que entender como sociedad lo importante que es que una mamá tenga ciertas garantías para poder criar en paz”, agregó la escritora de Encuarentenadas.

Y detalló que “una de esas garantías es que si ese hijo vino al mundo de un hombre y una mujer, existe una corresponsabilidad para siempre”.

Lo anterior, complementó, “tiene que ver con que a ese hijo va haber que criarlo, mantenerlo, cuidarlo y eso va a ocurrir estemos juntos o no”.

Finalmente, concluyó que “y esa responsabilidad de alguna manera la ley me la tiene que garantizar y hoy no me la está garantizando ni a mi ni a un montón de mujeres”.

