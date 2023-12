“Todo puede pasar”: Eskarcita aclaró rumores de posible ingreso a Acapulco Shore

Durante la entrevista en el podcast The Ellas Show, Eskarcita aclaró los rumores que habían surgido de una posible participación en el conocido reality “Acapulco Shore”.

“Es mentira, no sé de donde inventaron eso”, expresó la ex Gran Hermano Chile tras ser consultada por la veracidad de la invitación a participar. Sin embargo, uno de los entrevistadores insistió “¿Y si te llamarán entrarías?”.

Ante la incisiva pregunta, Scarlette Gálvez dejó sembrada la duda y señaló que “lo pensaría”. Sin embargo, la finalista del reality más famoso del mundo anticipó algunos “peros” al respecto.

“Es que eso igual es como muy destructivo (…) pero como que ahora igual me preocupa más la imagen, me doy cuenta de que quienes me siguen son mujeres y niñas chicas. Como que dar ese ejemplo, que te vean en esa distorsión, prefiero mostrarme de otra manera“, expresó.

“Todo puede pasar, no descarto la opción”

Pese a apuntar hacia otros horizontes, Scarlette no se cierra a la posibilidad de entrar al reality show ante un eventual llamado.

“No sé si es la línea en la que quiero ir, pero tampoco me cierro. Ósea no digo que no descarto la opción porque… llámenme”, bromeó Gálvez.

Finalmente, la finalista de GH Chile afirmó que necesita estar conectada con la realidad antes de ingresar a otro programa.

“No, todo puede pasar. Pero por el momento, no sé si entraría a un reality tan altiro, depende de la dinámica. Como que ‘conéctate con lo real un tiempo’, no sé“, cerró.

