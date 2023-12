¡Se acabó el misterio! Eskarcita rompió el silencio ante la indirecta de Hans Valdes sobre su relación

Catalina Salazar, otra ex jugadora de Gran Hermano Chile y amiga de Scarlette Galvéz, no pudo evitar reírse de la insinuación de Hans Valdés, quien no mostró mayor interés en Eskarcita durante el reality show.