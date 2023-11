Scarlette llega a las lágrimas por la indiferencia de Hans: “Ojalá se fuera para no verlo más”

“Ojalá se fuera para no verlo más”, partió diciendo Scarlette Gálvez entre lágrimas por la indiferencia de Hans Valdés, quien se robó su corazón, sin embargo, los sentimientos no son recíprocos. Apenada durante un largo tiempo, Eskarcita intentó explicarle a su amiga Viviana que siente la necesidad de tener cariño romántico en la casa-estudio, similar a la relación de Skar y Jorge. “Me da lata porque yo digo ¿por qué? Quizás su ex era más calladita”, le confesó sus inseguridades a Vivi, quien la incita a pasar página.