Scarlette se vengó y nominó a jugadora por curiosa razón: “Se parece a una ex de mi papá”

En la noche de nominación en vivo de Gran Hermano Chile, Scarlette Gálvez entregó sus argumentos para votar a Estefanía Galeota y a Francisco Arenas, quienes quedaron en placa de eliminación junto con ella, iCata y Francisca. Para explicar por qué le entregó dos votos a Estefi, quien le hizo la nominación fulminante, la joven detalló que “al principio iba a votar por ella… y sabi’ que tiene como unos rasgos parecidos a una ex que tenía mi papá, entonces eso no me gusta. Me desagrada de mirar”. Sobre Papá Lulo, la jugadora indicó que “llegó como otra persona (…) un poco más soberbio”.