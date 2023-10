Impactante video de Scarlette Gálvez reveló dos nuevos conflictos en Gran Hermano

Durante este domingo se dio a conocer un registro en que se puede ver a Scarlette Gálvez discutiendo acaloradamente con Raimundo Cerda y, por otro lado, también con Francisca Maira; todo en el marco de la jornada de eliminación que tendrá lugar este domingo en Gran Hermano.

Y es que el video muestra cómo un comentario de la bailarina acabó con la paciencia de Rai, quien enseguida respondió en duros términos, todo porque ella sintió que se salvaría de las primeras frente a la votación del público.

Sin embargo, no conforme con esto, luego siguió con Fran. Y es que ellas antes del repechaje tuvieron una especial cercanía. Pero esto cambió tras el regreso de la influencer y un supuesto episodio de “deslealtad”.

Primer round

“No digas cosas que no son. Llevai’ diez días acá, hueón”, fue el amargo comentario que lanzó Rai luego de que “Eskarcita” asegurara que estaría entre las primeras salvadas de la placa durante la noche de este domingo: “Si es verdad, oh“, recalcó.

Pero el conflicto, lejos de cerrarse ahí, sólo empeoró. Y aunque hubo un corte que deja en suspenso lo que pasó en medio, se escucha que ella le grita sumamente molesta: “¿Por qué veni’ a decirme hueas’ a mí y no a ella?.

“Porque estai’ diciendo cosas que no son po’, hueón. Aterriza”, respondió Raimundo para cerrar, momentáneamente, el fuego cruzado… Al menos entre ellos.

Segundo conflicto

“Yo salí hablando puras hueas buenas de ti. Después salgo y a los tres días (estás) hablando mierda de mí. Esa huea’ no se hace, esa huea’ es de una mina desleal”, se escucha decir a Fran Maira como un reclamo directo hacia Eskarcita.

Pero no quedó ahí, porque agregó todavía más reproche al conflicto: “Aparte de desleal, porque no me debí’ nada, erí’ una hueona falsa, hueón. Esa huea’ toda la casa lo sabe igual. Por algo te votan… por algo te vota toda la casa”, le recalcó.

Y fue entonces que Gálvez se cansó y lanzó su ataque de vuelta: “También lo saben de ti, hueona, por algo también te tiran la pelea. Por algo te quedaste sola”, cerró.

Revisa la publicación en Twitter:

Eskarcita usted dele con todo no más que aquí la apoyamos y Michelson ya es momento de que te pegues el show mi reina bella, denle su corte‼️✨#LaResistenciaLulo #GranHermano #GranHermanoChile pic.twitter.com/nVJZZLsqyg — 𝒿𝒶𝓋𝒾🤍 (𝐆𝐇 𝐯𝐞𝐫𝐬𝐢𝐨𝐧) (@iamjabss) September 30, 2023

Síguenos en