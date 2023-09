Se acabó la huelga de guionistas en Hollywood: Esto es lo que ganaron tras 148 días de paro

(EFE) — Después de 148 días de paro, el Sindicato de Guionistas de Estados Unidos (WGA) anunció el fin de su huelga para las 00:01 hora local de este miércoles tras haber alcanzado un acuerdo tentativo con los estudios de Hollywood.

Las juntas directivas del WGA Oeste y el WGA Este votaron por unanimidad para levantar la orden de huelga y ahora el convenio tentativo alcanzado el pasado domingo con la Alianza de Productores de Cine y Televisión (AMPTP), que engloba a los principales estudios, se someterá al voto de ratificación del 2 al 9 de octubre.

El termino del paro permite a los guionistas volver al trabajo durante el proceso de ratificación y en caso de que los miembros rechacen el acuerdo, la huelga se reanudaría.

The WGA reached a tentative agreement with the AMPTP. Today, our Negotiating Committee, WGAW Board, and WGAE Council all voted unanimously to recommend the agreement. The strike ends at 12:01 am. Check out our deal at https://t.co/c0ULMXhPL7. #WGAStrong pic.twitter.com/7z8kw9xI1p

— Writers Guild of America West (@WGAWest) September 27, 2023