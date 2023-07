¡Se confirmó el romance! Daniela Aránguiz y Luis Mateucci compartieron románticos mensajes en Instagram

Tras meses de rumores, se confirmó que Daniela Aránguiz y Luis Mateucci se embarcaron en una relación.

Al menos, eso han dejado claro a través de sus redes sociales, donde han intercambiado románticos mensajes. De hecho, la panelista de Zona de Estrellas dejó en claro que está “feliz y enamorada” con el ex chico reality.

Pero eso no fue todo, ya que la ex Mekano escribió “quédate con alguien que te mire como Luis Mateucci me mira a mí… contando los días para verte”.

La osada respuesta de Luis Mateucci

Tras esta osada revelación, fue el turno del argentino de expresar su amor en el ciberespacio. De la misma forma que hizo Aránguiz, el ex chico reality compartió una historia en la sección de “mejores amigos” donde aparece la ex del Mago.

En la fotografía, se puede ver a la influencer apoyada en un vehículo que tiene un letrero de pizza. Junto con la imagen, el trasandino agregó un coqueto mensaje haciendo referencia a su pareja.

“Me antojé de pizza. Te extraño Daniela Aránguiz”, escribió en la captura.

Luego de esto, la panelista de Zona de Estrellas continuó la coqueta interacción compartiendo la historia donde la habían etiquetado y devolvió los piropos a su nueva pareja.

“Yo más”, agregó por su parte la ex chica Mekano, quien al parecer, ha dejado atrás la polémica separación con el ex futbolista Jorge Valdivia.

Revisa acá el registro: