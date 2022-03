En la noche de este viernes se emitió por las pantallas de Chilevisión un nuevo capítulo del popular programa culinario El Discípulo del Chef, en que se definió quiénes serán los participantes que disputarán la gran final.

Tras una larga temporada de emotivos momentos, risas, llantos y preparaciones de todo tipo, llegó el momento de la verdad. En esta instancia, Ennio Carota, Carolina Bazán y Sergi Arola llevaron a cabo una exhaustiva evaluación para definir quiénes serían los que se enfrentarían en la última etapa de la competencia.

Los restantes; Vanesa Borghi, Carlos Díaz, Marlén Olivari, Yuhui Lee, Karen Bejarano y Daniela Aránguiz se fueron a sus respectivas casas a esperar que los visitaran los jueces con los que han estado en contacto durante este tiempo. Ellos les llevaron una caja en que se reveló la determinación clave; si acaso siguen adelante o abandonan el programa.

La dinámica consistió en lo siguiente: En caso de que fuera un sí, se les entregaba un traje de chef determinado, de lo contrario, la caja venía absolutamente vacía, lo cual indicaría el fin del camino para esa persona.

El español visitó a Vanesa Borghi y Carlos Díaz, dándoles a conocer que ambos pasan a la siguiente fase. Posteriormente, Ennio Carota fue a visitar a Daniela Aránguiz y a Karen Bejarano, para informarles que también seguirán adelante. La China fue hasta el domicilio de Yuhui, quien muy alegre recibió la noticia de que será finalista.

Finalmente, fue Bazán quien llegó hasta la casa de Marlén Olivari, quien en esta oportunidad, se convirtió en la nueva eliminada de El Discípulo del Chef. “No importa China, yo entiendo… he analizado el tema, he conversado con mi almohada y pienso que tú tenías que elegir entre Yuhui o yo y él ya tiene un camino recorrido bien largo”, le expresó la ex modelo a Carolina.

