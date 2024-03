“Senkiu”: María Becerra confundió a Los Ángeles con la ciudad de EE.UU. y causó algarabía en redes

María Becerra se presentó como el primer número de la sexta y última noche del Festival de Viña 2024 y dejó una serie de momentos para recordar de su espectáculo. Entre ellos, una supuesta confusión que tuvo al leer un cartel de Los Ángeles y que las redes sociales reaccionaron.

La trasandina entabló un diálogo con el público de la Quinta Vergara y se tomó un minuto para leer las pancartas de su fanaticada, lo que generó un grato ambiente.

María Becerra y su confusión con Los Ángeles

Fue en ese preciso momento en que leyó a una fanática que había viajado desde Los Ángeles, la comuna de la Región del Biobío.

Sin embargo, la trasandina pareciera que creyó que era desde Los Angeles, Estados Unidos, incluso llegando a responder en inglés.

“¿Sos de Los Angeles? ¡Me jodes! ¡Thank you. Thank you so much!“, replicó María Becerra en evidente tono jocoso.

Tras esto, confirmó que era un broma y volvió a agradecer pero en español para seguir con su espectáculo frente a su fanaticada en el Festival de Viña 2024.

Mira la reacción de las redes sociales a María Becerra

María Becerra: VIENEN DE LOS ANGELES? ME ESTÁS JODIENDO? SENKIU! El que la viene a ver de Los Angeles, Chile: pic.twitter.com/lpE6H9SskO — Maxi (@m4x111111111) March 2, 2024

Cuando María Becerra sepa que realmente es Los Ángeles chile 🇨🇱 #Vina2024 pic.twitter.com/p3WNR0rXKO — belén (@b3lu19) March 2, 2024

La gente de Los Angeles Chile cuando María Becerra pensó que eran de Los Angeles California pic.twitter.com/XKVbzeZAts — Javier Isaías (@guororororoi) March 2, 2024

los chilenos de los ángeles cuando maria becerra empezó hablar en inglés pic.twitter.com/HEIRIyVRO1 — lu🍊 (@lovingnaruto) March 2, 2024

maria becerra: thank you a los angeles maria becerra: thank you a los angeles la persona del cartel: pic.twitter.com/aywd52JZxY — 𝗺𝗲𝗹𝗼𝗻 (@melonhun) March 2, 2024

