¡Se robó todas las miradas! El futurista traje de Zendaya que impactó el avant premiere de Dune 2

En un apoteósico avant premiere celebrado en Londres, que tuvo al todo el elenco de la segunda entrega de Dune 2, la presencia de Zendaya fue la que se llevó todas las miradas debido un increíble traje que presentó en la cita fílmica.

La joven actriz se presentó junto al resto del elenco de la cinta de Denis Villeneuve para promocionar la segunda parte de la saga que responde al libro homónimo, dejando a todos impactados por su increíble vestuario totalmente fuera de lo común.

Primero en solitario y después junto a Timothée Chalamet, Zendaya apareció con un traje de color plateado muy futurista y con toques robóticos, llevándose todos los flashes de los fotógrafos apostados en la ciudad inglesa.

Sin embargo, esto no fue lo único, ya que el avant premiere también contó con la presencia de Anya Taylor-Joy, de quien se desconocía su participación en las saga, pero que también deslumbró con un vestido que incluía un tipo de capucha que cubría su cabellera.

Sin embargo, lo que ha causado tendencia mundial y reacciones por todos los cibernautas es la aparición de Zendaya, dando siempre que hablar con su participación en este tipo de instancias fílmicas.

Timothée Chalamet and Zendaya at the London premiere of #Dune2. pic.twitter.com/7nmVzGqwGN

— Variety (@Variety) February 15, 2024