Este sábado 31 de octubre, se confirmó la muerte del actor Sean Connery, conocido por su interpretación de James Bond, siendo el primero en llevar el papel a la pantalla grande.

Si bien participó en otras películas como The Hunt for Red October, Indiana Jones and the Last Crusade y The Rock, Connery será considerado en gran medida como el mejor actor que interpretó al agente 007 en la franquicia de larga duración, y a menudo se lo nombra como tal en las encuestas.

El artista, que nació el 25 de agosto de 1930 en Edimburgo, Escocia, celebró este año su cumpleaños número 90.

Lee también: Daniela Vega responde al gobierno tras apoyo por querella contra videojuego: “Esperaría lo mismo para todas”

La carrera de Connery se extendió mucho más allá de las siete películas de Bond que protagonizó. También apareció en la cinta clásica de Alfred Hitchcock de 1964, Marnie, y ganó el Oscar a mejor actor de reparto por su papel en la película The Untouchables (1987).

Su último papel acreditado fue la voz del personaje principal en la película animada de 2012 Sir Billi.

Cabe mencionar que en el año 2000 fue nombrado caballero por la reina Isabel II en el Palacio de Holyrood.

Por el momento, aún se desconoce la causa de su muerte.