“Me acerqué por quinta vez”: Seba insiste y logra abrazo de Pincoya tras sentida disculpa

Fue durante La Fiesta de este viernes en la casa de Gran Hermano que Sebastián Ramírez intentó recuperar la amistad con Jennifer Galvarini. Aunque, esto no resultó tal y como él planeaba, aparentemente.

Y es que, pese a que el chico reality intentó por todos los medios que tuvieran nuevamente la misma confianza, la chilota fue tajante y sólo le manifestó intenciones de tener un “trato cordial”.

Cabe destacar que desde su regreso por el repechaje, Seba tuvo un fuerte roce con Pincoya que habría terminado de quebrar el vínculo entre ambos. Pero sus esperanzas se mantuvieron y logró cumplir su cometido, aunque con desastrosas consecuencias para Coni.

¿Qué le dijo Seba a Pincoya?

“Después vemos si podemos recuperar lo que formamos… que fue una linda amistad“, mencionó como parte de su disculpa a la chilota, a lo que ella respondió: “Pero no me busques, porque me vas a encontrar“.

Sin embargo, Ramírez mostró una actitud sumamente dócil frente a la molestia de Galvarini: “Quiero que me tirí’ las orejas, que me peguí’ un guate en la tarde… Hazme una cosquilla, apriétame el poto, ¡no sé!”, mencionó.

¿Hubo reconciliación?

Finalmente, la disculpa terminó por ablandar a Pincoya, quien llamó a Francisco Arenas para que se uniera a la conversación y escuchara la tregua: “Yo le digo que sea un trato cordial, porque él igual me pelea a mí“, indicó.

Ante esto, Seba también comprendió que deben comenzar de a poco: “Mira, no te voy a pedir que tengamos la misma relación que antes. Pero sí un trato cordial para recuperar lo que empezamos… Éramos hermanos po’, Pinco“.

“Me acerqué por quinta vez, porque te necesito… Te echo de menos“, confesó el polémico participante de la casa. Y luego de esto, los tres se dieron un cálido abrazo que terminaría por sellar el acuerdo, aunque también por provocar una intensa discusión entre Coni y Pincoya.

