“Somos los dos bi…”: Sebastián Ramírez dejó harta a Trini con fastidioso comentario

La llegada de Sebastián Ramírez ha revolucionado la casa-estudio y ha insegurizado a varios de los participantes, a quienes les cuesta entender la particular personalidad del chico reality. Este fue el caso de Trinidad Cerda, quien mientras cocinaba comenzó una conversación con Seba que la fastidió bastante. “Sabí que Seba, estábamos súper piola conversando, bacán, me encanta, pero ya no. Así que caga… con el pollo”, le contestó.