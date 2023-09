Seba enfurecido con gritos de fans tras regresar a Gran Hermano: “Estoy cabreado de…”

A pocos minutos de haber reingresado a Gran Hermano Chile por repechaje, Sebastián Ramírez fue testigo de los gritos que algunos seguidores del reality realizan en las afueras de la casa. Todo esto para manifestar su molestia con algunos jugadores o revelar situaciones problemáticas.

Fue en dicho contexto que, sin conocerse con detalles lo que se escuchó por parte del público, Seba reveló su enojo por estos gritos y así lo dijo a viva voz en la pieza de los Lulos.

“No me interesan los fans, me interesa mi mamá, mi perrito, la Nacha, el Rai, la Cata, la Pincoya… y esos”, dijo el competidor.

“Hueo… gritando ahí… que se vayan a gritar pa’ otra casa“, continuó, junto con preguntar a sus compañeros el porqué de esta situación y qué fue lo que escucharon.

Allí, Constanza indicó que, según lo que pudo oír, fueron algunas consignas en contra de Fran Maira. “Dijeron Fran hue… mari… zo…”, contó.

Por lo mismo, Seba siguió consultando porqué pasaba eso, a lo que Michelson le replicó que sencillamente es debido a que “tal vez ellos ven lo que nosotros no vemos, rey bello”.

Nacha aprovechó ese momento, a modo de broma, para hacerle una petición a quienes van a gritar a la casa: “Oye, tráigannos tequila en un dron, ahí yo los recibo bien, en la piscina cae perfecto”.

“Estoy cabreado de los gritos”, sentenció Seba un tanto ofuscado.

