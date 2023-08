“Siempre te han dicho principito, mandoneao”: Seba Ramírez le hizo un “fatality” a Shelao en explícito video

¿El breve pero intenso paso de Seba Ramírez por Gran Hermano Chile estuvo marcado por sus peleas, graciosas intervenciones y algunas escenas románticas con Constanza. Pero a su salida después de renunciar, las polémicas lo continúan persiguiendo.

Si es que no sabías sobre esta polémica que mantiene el ex jugador del reality con el streamer Shelao, te contamos el contexto.

Cristóbal Álvarez, más conocido como Shelao, es un viejo conocido de Seba. Se trata de un popular streamer que de hecho participó y ganó su combate en La Velada del Año 3 de Ibai Llanos, y que conoció a Ramírez en un extinto programa de televisión.

Fue en una transmisión de TikTok donde Álvarez arremetió contra su ex compañero, a quien trató de canalla y basura de persona, entre otras cosas: “¿Qué sería de él si no fuera por los realities? Es un buen personaje de reality, pero no es una buena persona”, aseguró.

“Es un canalla. Ojalá que ese primer sueldo vaya directo a su hija. Tatán Ramírez es un canalla, no le importa nada en la vida, es un basural de persona. Es un personaje perfecto para dejar la cagá”, agregó.

Estas palabras no tardaron en ser respondidas por Seba, quien ha utilizado su cuenta en Instagram para lanzar indirectas al streamer. Un ejemplo de ello, es una publicación en la que escribió “te gusta agarrar más el mouse que ponerla, por eso te cag…”.

¿Qué respondió Seba a Shelao?

Pero eso no quedó ahí, ya que continuando con los dimes y diretes, Tatán decidió compartir un explícito y risueño video para continuar atacando al también modelo.

“Nunca has sido un Shelao, de adonde, siempre te han dicho principito, mandoneao”, le dijo irónicamente en este registro que aviva el conflicto entre ambos.

Revisa el video de Seba contra Shelao acá:

