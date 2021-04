Sebastián Ayala, actor que logró el reconocimiento a nivel nacional por su papel como Maicol en la serie El Reemplazante, reflexionó sobre la identidad y roles de género, con los que sinceró no sentirse cómodo.

El intérprete que también participó de Mala Junta, La pasión de Michelangelo y El Príncipe, conversó en el podcast Reyes del Drama sobre La isla de las Gaviotas, la primera película que dirige y de la que también está a cargo del guion y que se encuentra en etapa de financiamiento.

En su largometraje habla sobre las identidades no binarias que “existen y resisten”, es decir personas que no se identifican con ninguna de las dos identidades de género tradicionales.

“Cuando mi familia perdió todo en el incendio de Valparaíso del 2014, me di cuenta cómo era empezar de cero, sin recuerdos, no teniendo nada. No sabía con qué me identificaba. Me di cuenta que nunca me había sentido cómodo en el lugar de lo masculino, o con el estereotipo de la masculinidad”, reflexionó.

Junto a esto profundizó que “nunca me identifiqué como un hombre hetero cisgénero y eso me empezó a llevar a muchos lugares“.

“Creo que muchas personas nos hemos cuestionado si somos personas trans o qué tan cercanos estamos de ser una mujer trans. Educándome fui entendiendo quién era yo y estoy en eso. Estoy en un descubrimiento, aprendiendo cada vez más”, añadió.

Para poder colaborar con el crowdfunding de La isla de las Gaviotas puedes visitar Idea.me.