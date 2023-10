Sebastián se burló de la forma de hablar Hans entre las risas cómplices de Alessia y Rai en Gran Hermano

Una peculiar conversación sostuvo Sebastián con Alessia y Raimundo. Mientras estos dos últimos estaban abrazados y a solas en su habitación, el oriundo de Melipilla llegó para comentar una situación relacionada con Scarlette. “Viene y me dice ‘estoy enojada contigo, ni me hables’“. Tras preguntar la razón, la jugadora aclaró que estaba molesta por las bromas que le hizo sobre Hans. “Tú sabes que me molesta, no lo hagas más”, habría dicho. En eso, cuando ahondaba en la situación, relató algo que también dijo el jugador y lo imitó en un tono un tanto burlesco, desatando las risas en sus compañeros. “La h… buena”, expresó Cerda.