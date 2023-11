Sebastián Jiménez reveló escalofriante anécdota en Podemos Hablar: “Temí por morir”

El veterinario contó que luego de que el personal de aseo realizó la limpieza de la jaula, dejó accidentalmente el acceso abierto : “Tiene 2 metros 50 (la puerta), la jirafa no sale por ahí pero hay que dejarla cerrada siempre. Y la jirafa tenía una cría que medía como 3 metros “, añadió.

Sin embargo, su rápido actuar y un golpe de suerte terminaron por ayudarlo: “Yo grito: ‘¡Chico, abre los brazos, abre las piernas!”, para hacerle un muro de contención visual“, puntualizó.

“De repente, vemos que la jirafa galopa como en cámara lenta, camino hacia abajo, pezuña, pavimento, dije ‘con el resbalón vamos a salir los 3 volando'”, sumó.



Pero finalmente, las cosas salieron mejor de lo que esperaba: “La jirafa se pega la chantada y el pecho de la jirafa me queda en la cabeza. Me pegaba un rodillazo y me mata (pensó). De repente la jirafa se mueve, se da vuelta y se va”, cerró.