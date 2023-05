“Estoy encantado”: Sebastián Lelio dirigirá a Andrew Garfield en su nueva película Voyagers

El director chileno Sebastián Lelio sigue cosechado éxitos en el extranjero: dirigirá una nueva película protagonizada por Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones.

Se trata de Voyagers, filme que contará la historia de amor entre el astrónomo y autor de la novela Contact, Carl Sagan, y la productora y directora de documentales Ann Druyan.

Según reportó Variety, la historia se desarrolla en 1977, cuando la NASA se preparaba para lanzar las primeras sondas interestelares de la humanidad.

En la cinta, un equipo que es dirigido por Sagan propone crear un mensaje para acompañarlos, el “Disco de Oro”, con música e imágenes, para civilizaciones alienígenas. Es es ese escenario en el que comienza una historia de amor entre él y Druyan.

La película está producida por Ben Browning para FilmNation Entertainment, Lynda Obst y la propia Druyan.

El guión, en tanto, fue escrito por Druyan en conjunto con el director de Una mujer fantástica y Jessia Goldberg.

Tanto Druyan como Sagan, quien murió en 1996, escribieron Cosmos, una serie dedicada a la ciencia.

“Como un niño de nueve años que creció durante la dictadura de Chile, la serie de televisión ‘Cosmos’ de Carl Sagan y Ann Druyan tuvo un profundo impacto en mí, encendiendo mi fascinación por las preguntas y los misterios más grandes de la vida”, comentó Lelio.

“Es un sueño hacer una película sobre el Disco de Oro y, dentro de él, la inspiradora historia de amor entre Carl y Ann. Estoy encantado de que Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones estén en el centro de este romance épico que se desarrolla en el contexto infinito del espacio y el tiempo”, añadió en una declaración.

Por su parte, Druyan “imagínate enamorarte locamente y de verdad de uno de los seres humanos más grandes que jamás haya existido, mientras creas un mensaje complejo sobre lo que es estar vivo, un disco de oro adherido a la primera nave espacial interestelar lanzada por nuestra especie”.

“Se necesita una película para dar vida a esa experiencia mítica, esa historia de amor cósmico. Después de años de búsqueda, siento que hemos encontrado exactamente a los colegas y artistas adecuados para capturar su magia”, detalló.

Andrew Garfield y Daisy Edgar-Jones protagonizaron recientemente la serie Under the Banner of Heaven, que le valió al protagonista de El sorprendente Hombre Araña su primera nominación al Emmy, mientras que a la protagonista de Normal People su segunda nominación al Globo de Oro.