Sebastián reveló por qué no fue a la final de Gran Hermano y le dejó un mensaje a Coni

Sebastián Ramírez fue protagonista de Gran Hermano Chile, donde debido a su fuerte personalidad provocó varios momentos tensos y también peleas en la casa más famosa del mundo.

Tatán, como se hace llamar, también tuvo momentos románticos y estos fueron con Constanza Capelli, la ganadora del reality. A pesar de que estuvieron juntos, también entre ellos hubo momentos críticos y constantes discusiones, sobre todo al final, cuando Sebastián creó su propio grupo que llamó Team Buda.

Sebastián explicó su ausencia en la final y felicitó a Coni

A través de un video que subió a sus redes sociales, el admirador de Juan Román Riquelme explicó el motivo de su ausencia en la gran final de Gran Hermano, donde estuvieron la mayoría de los jugadores, que vieron en vivo la gran coronación de Coni.

“No me gusta la tele. Me gusta si me pagan y si no me pagan no me gusta, por eso no fui”, fue su respuesta sobre su no presencia en la esperada final.

También le dejó un mensaje a la triunfadora. “Quiero felicitar a la Coni, yo no me voy a dejar llevar porque me pifian 50 personas que van a ver a la Coni al estudio. A mí no me llega nada de eso”.

“Felicito a la flaca, siempre me cayó bien y si discutimos fue porque así es la cosa no más, es así el reality, el formato, por eso”, expresó.

