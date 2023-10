Seba molestó a Coni por regalar sus huevos en Gran Hermano: “¿Te estás ganando los votos?”

La compra del supermercado estuvo un tanto escasa en Gran Hermano Chile, luego de obtener solo un 50% del presupuesto. Por lo mismo, los jugadores están calculando la cantidad de comida que cada uno posee, a fin de no pasar necesidades. En ese contexto, Constanza Capelli comenzó a contar cuántos huevos tiene cada compañero, asegurando que “yo quiero ceder los tres míos”. Esto ocasionó la rápida e irónica reacción de Sebastián Ramírez, quien le preguntó lo siguiente: “¿Te estás ganando los votos?”. “No, Sebastián, me estoy ganando no querer discutir más”, replicó la ex bailarina, explicando que sus huevos se los cedía a él, Rai y Jorge. “Todos mis cigarros los doné también y no ando diciendo a quién los doné“, continuó el participante de 37 años.