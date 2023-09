Seba anunció drástica decisión sobre Coni: “Cree que todo gira alrededor de ella”

Mientras realizaban la prueba del presupuesto, Raimundo Cerda y Sebastián Ramírez conversaron sobre sus respectivas relaciones con Constanza Capelli. Así, comentaron la actitud que tomó la ex bailarina de ballet con Seba tras su reingreso y él aseguró que “yo no la voy a pescar. Me ha dicho dos veces que ‘si viniste por mí’… cree que toda esta hueá’ (sic) gira alrededor de ella”.