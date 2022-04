Con asado y amigos: Ex chico reality celebró su salida de la cárcel tras dos meses preso

Sebastián Ramírez, conocido por su participación en diferentes realitys en Chile, celebró en sus redes sociales su salida de la cárcel tras pasar dos meses privado de libertad.

Cabe recordar que en octubre de 2016 Ramírez fue sentenciado a 61 días de presidio menor y a un pago de 2 UTM al ser descubierto conduciendo en estado de ebriedad en Melipilla.

Así, su condena se concretó este 2022 y, al salir, celebró su libertad con un asado y su amigos. “Estamos libres, cabros”, indicó en la descripción de una foto que compartió en su cuenta de Instagram.

Además, en un live, entregó más detalles de su tiempo tras las rejas.

“Estamos listos, cabros. Corte nuevo, vida nueva, polola nueva…”, expresó en la transmisión tras ser consultado por sus seguidores.

“Me traje como 20 chinches de la Penitenciaría, compadre. Estamos con el pelo corto. No me hicieron lavar ningún plato, ni uno. Me ofrecí para lavar los platos y los cabros me dijeron que no. No me lo pusieron ni hice ninguna transferencia”, agregó.

Finalmente, se tomó el tiempo para agradecer a quienes se preocuparon por él y confesó que “me trataron bien, me hice amigo de todos los we…, tengo todas las manos”.