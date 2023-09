Seba y Fran regañaron a Estefi por comentario sobre peto de Coni: “Nos cag… una talla interna”

Nueva polémica en la casa. En horas de este viernes, Sebastián Ramírez, Francisca Maira y Estefanía Galeota conversaron sobre el “polémico” peto de Constanza Capelli y explicaron por qué se habría enojado.

Según se dio a conocer, Estefi le habría hecho un comentario a la jugadora que está desde el primer día en el reality sobre su peto y que debería ponerse otra ropa, ante lo que la ex bailarina de ballet se habría sentido mal.

Ante la duda de la Miss Chile sobre la actitud de Coni, los dos jugadores le explicaron que todo se trata de una “talla interna” que viene de afuera.

“Nos cag… una talla interna”, acusó Seba, mientras que Fran le comentó que “ella lo debe haber tomado como que le queda mal”. “Pero no fue en mala”, respondió la modelo.

“Le queda maravilloso, si es estupenda, es que cuando se pone el peto se pelear… entonces ahora cree que la estamos huebeando (sic) porque le queda como el pic…(sic)”, insistió la rubia.

¿Cuál es la talla interna de Seba y Fran?

Luego de aclararle las cosas, Seba y Fran continuaron su conversación y criticaron la manera en que Estefi le hizo el comentario a Coni.

“Fue maric… (sic)”, dijo Fran. “No le quise decir nada (…) ahora debe pensar que le queda mal”, agregó Seba.

Seba y Fran comentan que Estefi anoche le dijo a Coni: sacate el peto porque parece que no te queda con la carita Fran : Selo dijo de una forma maricona Seba: Nos cago nuestra talla interna Fran: El peto la hace poner agresiva #LaResistenciaLulo #GranHermanoCHV #TheLulosShow pic.twitter.com/hBsN9A7MGu — 🩶💜🩷💛Lulo Forever♥️💛🩵💚 (@Teamluloforever) September 29, 2023

¿Qué pasa con el peto?

En redes sociales, los usuarios tienen la teoría de que cuando Coni se viste con el peto negro pelea con sus compañeros, por lo tanto, se le ha denominado como el “peto maldito”.

Sin embargo, la ex bailarina de ballet no está en conocimiento de dicha información, no así sus compañeros que reingresaron en el repechaje.

