Seba hizo estallar las redes por este criticado comentario sobre iCata: Ella justo entró a la pieza

Sebastián Ramírez se transformó en blanco de críticas en las redes sociales luego de hablar sobre Cataliza Salazar (iCata) en Gran Hermano Chile.

Y es que el productor de eventos indicó que a la periodista “no le gusta andar en relaciones” y que “es rara en ese sentido”.

“Qué loco igual, la onda (…) se cacha, es arisca. Yo cacho a esas personas (…) a mí me dijo que no tenía una relación hace como 10 años. Que no está ni ahí, no le gusta. Cuático”, expresó.

Por su parte, Alessia Traverso aseguró que lo anterior es “igual bacán”, a lo que Ramírez agregó que “igual uno a veces anda necesitado”.

“¿Tú crees que una persona normal hace eso? ¿10 años sin nada? (…) igual es heavy (…) cualquier hombre estaría enamorado de una mina así, es hermosa, simpática, clever, me encanta conversar con ella (…) qué desperdicio”, continuó Ramírez sobre iCata, quien justo entró a la pieza a decirle algo a Francisca Maira, que también estaba presente.

Sebastián se llenó de críticas

Las palabras de Sebastián generaron diversas críticas en X (ex Twitter), donde los usuarios y seguidores del programa cuestionaron sus dichos, principalmente por referirse a la sexualidad de otra persona.

“Típico hombre heterosexual”, “qué tiene contra iCata”, fueron algunos de los comentarios hacia Ramírez, quien es el actual líder de la semana.

Seba hablando de la Icata, que es asexual, que si le pasas un mono de anime se lo hace pebre. Es el típico hombre heterosexual SIMIO que jura que las personas no podemos estar solas, ql te detesto#TheLuloShow

#LaResistenciaLulo pic.twitter.com/CKdOS3Giba — Alexawu (@Alexaaabigs) October 4, 2023

acá esta la conversación por la cual están diciendo que la cony está avalando a sebastián en los comentarios sobre la sexualidad de la icata CUANDO LA CONY NI SIQUIERA ESTÁ PRESENTE, dejen de inventar weas #LaResistenciaLulo pic.twitter.com/ViGQtJ9x9C — c 🩰 (@capellisversion) October 4, 2023

