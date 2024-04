"Aparte barsa...": Sebastián Ramírez se fue en picada contra Kaminski y 'guiñó' a Carla Jara

Sebastián Ramírez sorprendió en redes sociales luego de lanzar un ácido comentario a Francisco Kaminski luego de la polémica que se destapó ante una supuesta infidelidad a Carla Jara.

Frente a esto el ex jugador de Gran Hermano Chile se comparó con él y sin tapujos compartió una crítica tras lo sucedido: “Oye, yo no me creo lindo ni nada, ni rico, cero, pero no te podí ‘comer’ a este c.. feo. Aparte sin vergüenza“, indicó en sus historias de Instagram.

¿Un “guiño” a Carla Jara?

Pero como es de esperar en “Tatán”, sus palabras no quedaron ahí y continuó compartiendo su opinión junto a algunas llamativas afirmaciones sobre Jara: “Aparte de feo, anda pato, entonces nadie entiende nada”.

“Aparte barsa, no te podí cag… a la Carlita Jara, que es una princesita…“, indicó en clara defensa de la animadora.

Revisa el momento en Instagram:

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por FARANDULA & ACTUALIDAD 🍿✨ (@tiomichi.cl)

Síguenos en