“A mí, la Maite me encanta”: Sebastián Ramírez sorprende con coqueta confesión en GH

Fue durante el pasado jueves 14 de julio que Gran Hermano Chile recibió a su nuevo integrante en la casa-estudio: Sebastián Ramírez; esto como otro desafío para la convivencia.

Cabe destacar que él llega luego de un mes de encierro, con más energía y sobre todo enfocado a crear polémicas entre los participantes. Y en este sentido, no ha perdido el tiempo.

Incluso, algunos jugadores ya han admitido derechamente que Sebastián no es de todo su agrado, y es que el chico reality tiene una personalidad muy especial.

La confesión

Pero, ¿qué fue lo que dijo sobre Maite? Ocurrió en un momento de contención con Mónica en que él se sinceró y le confesó que la ahora nominada a placa es de todo su gusto.

“A mí, la Maite me encanta“, reveló.

“Me cae bien la mina, la encuentro bonita, simpática, es pesá y a mí me gustan las minas pesadas, pero simpáticas. Pero eso, me entró”, confesó.

Pero Mónica lo vio con un aire algo pesimista debido a su posible eliminación: “Lamentablemente esta semana está en placa“, señaló.

Aunque, él no se mostró muy preocupado ante esto y no dudó en demostrar la fe que le tiene: “No se va nica…“, cerró.

Revisa el momento a continuación: