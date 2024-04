Sebastián Ramírez acusó millonaria deuda de Francisco Kaminski: “Que le pague”

Sebastián Ramírez volvió a cargar contra Francisco Kaminski. Esta vez el chico reality apuntó al animador por mantener una millonaria deuda.

Hace unos días y en medio del polémico quiebre con Carla Jara, el ex Gran Hermano usó sus redes sociales para referirse a la separación del matrimonio tras 11 años juntos y criticó al locutor radial.

“Aparte barsa, no te podí cag… a la Carlita Jara, que es una princesita…”, dijo en esa oportunidad.

La millonaria deuda de Francisco Kaminski

Sebastián Ramírez compartió un video en su cuenta de Instagram donde explicó sus dichos contra Francisco Kaminski. De paso, lo acusó de mantener una millonaria deuda con una de sus amigas más cercanas.

“Respecto al señor Kaminski, me impactó la noticia nomás y di mi punto de vista. Yo subo las mier… que quiero. Al que no le gusta, que no me siga por fa. Es como cuando el Benja Vicuña se cagó a la Pampita. Entonces, por eso me dio risa”, comenzó diciendo en relación a su opinión sobre el bullado quiebre.

En cuanto a la deuda, Ramírez aseguró que serían alrededor de 7 millones de pesos, los que el comunicador le debería a una cercana de él.

“El loco le debe seis o siete millones de pesos a una amiga, que se portó súper bien conmigo en el momento en que yo estuve preso. Se enroló, me iba a dejar la encomienda. A esa mina la quiero. Entonces, este hue… que le pague”, reclamó.

Síguenos en