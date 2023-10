Sebastián reflexionó sobre su rol en Gran Hermano: “Jamás voy a jugar sucio”

Tras ser salvado por el público, Sebastián Ramírez emitió una profunda reflexión sobre su rol en Gran Hermano Chile. El productor de eventos partió asegurando que “a mí la vida no me ha tocado fácil”. Tras eso, se refirió a la segunda oportunidad de Fernando “Bambino” Altamirano en el programa y lo comparó con su propia participación en el reality. “Todos hablamos estupideces, algunas veces se nos salen cosas, a mí también se me han salido varias, pero no es para llegar y matar una persona (…) Cuando estoy acá jamás voy a jugar sucio con un cabro que tiene 10 o 12 años menos que yo”, expresó. “Se me escapan los enanos para el monte, pero jamás voy a jugar sucio”, insistió al recordar los conflictos que ha tenido con algunos de sus compañeros.