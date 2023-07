“No te creo nada y no tienes ni un brillo”: Seba se desahogó y emplazó sin filtro a Rubén

La tarde de este martes, mientras algunos jugadores se encontraban descansando en su habitación, Sebastián Ramírez encendió los ánimos al protagonizar un tenso díalogo con su compañero, Rubén Gutiérrez, quien se encontraba en la cama de al lado. “La buena energía se siente, la mala también”, comenzó advirtiendo el primero, causando que el segundo le preguntara a quien se refería. Tras insistir un par de veces, el último participante en entrar al encierro se fue con todo contra el ex carabinero. “No te creo nada y no teni’ ni un brillo. No te creo nada. A mí no me mientes”, expresó, frente a lo cual Gutiérrez se defendió y dijo que “todo lo que dices es como el jabón, te lo pasas por el cuerpo y después con la bañada quedas como nuevo”.